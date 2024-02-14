Erzincan'daki maden faciası için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Erzincan'daki madende meydana gelen toprak kaymasının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erzincan'daki madende meydana gelen toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
TBMM Genel Kurulunda siyasi parti grupları, olayın araştırılmasına yönelik önerge verdi.
Siyasi partilerin önergeleri birleştirilerek görüşüldükten sonra Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.