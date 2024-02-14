Erzincan'daki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında dün öğleden sonra geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. 9 işçi heyelan altında kaldı ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Maden faciasının yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Aralık 2010'dan bu yana altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 9 işçi için arama çalışmaları sürerken bölgede cep telefonu kamerasıyla kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntüde toprak yığınının üzerlerine geldiğini gören kamyon şoförlerinin manevra yaparak felaketten son anda kurtulduğu görülüyor.
Erzincan İliç'teki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/AKStZHSqPU— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) February 14, 2024