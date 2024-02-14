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Erzincan'daki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında dün öğleden sonra geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. 9 işçi heyelan altında kaldı ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Maden faciasının yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Erzincan'daki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Aralık 2010'dan bu yana altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 9 işçi için arama çalışmaları sürerken bölgede cep telefonu kamerasıyla kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüde toprak yığınının üzerlerine geldiğini gören kamyon şoförlerinin manevra yaparak felaketten son anda kurtulduğu görülüyor.

Erzincan'daki altın madeni faciasında yeni görüntü! Çığ gibi geldi... 9 işçi bulunamıyor!Erzincan'daki maden faciasında son gelişme: İşçilerden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda...Gündem

 