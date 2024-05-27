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Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında şirketin yabancı uyruklu müdürü tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde, 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasına ilişkin bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu kanaatine varılan şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü yabancı uyruklu S.S. tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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Erzincan'daki maden ocağı soruşturmasında şirketin yabancı uyruklu müdürü tutuklandı
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Çöpler köyündeki altın madeni ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu kanaatine varılan, şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü yabancı uyruklu S.S. ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı.

Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böylece maden ocağındaki heyelanla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 13’e yükseldi.

Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

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