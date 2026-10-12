Erzincanspor yönetimi MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, önceden planlanan Ankara temaslarına başlayan Erzincanspor yönetimi, Bahçeli ile bir araya geldi.

Ziyarette Bahçeli’ye Erzincanspor forması ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Kulübe verdiği desteklerden dolayı Bahçeli’ye teşekkür edilen ziyarette, Bahçeli’nin de en kısa zamanda Erzincanspor’un bir maçını izlemek üzere geleceğini ifade ettiği belirtildi.

Erzincanspor’un ligde bay geçeceği hafta kapsamında gerçekleştirilen Ankara temaslarının hafta boyunca devam edeceği kaydedildi.