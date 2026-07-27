Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Gülistan Doku açıklaması: 'Organize bir yapı içerisinde işlendi'

Yapılan açıklamada Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 05.01.2020 tarihinde kaybolması ve sürecin bir cinayetle sonuçlandığı yönündeki iddialar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2026/7025 soruşturma sırası üzerinden re'sen soruşturma başlatıldığı hatırlatılarak, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde icra edilen derinlemesine ifade analizleri ile siber, teknik, dijital, finansal ve saha araştırmaları; dosyada bugüne kadar temin edilen tüm bilgi, bulgu, belge ve diğer delillerin bütüncül analiziyle değerlendirilme işlemleri devam etmektedir. Dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelimiz Tuncay Sonel’in koordinesinde yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileri vasıtasıyla delillerin organize bir şekilde karartıldığına dair somut emareler elde edilmesi üzerine, maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için yürütülen soruşturma etkin bir şekilde çok yönlü ve titizlikle yürütülmekte olup soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir" denildi.

"Organize bir yapı içerisinde işlendi"

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ilk tespitlere göre; dönemin Tunceli Valisi ve dosya şüphelisi Tuncay Sonel’in koordinesinde üst düzey mülki ve emniyet idarecilerinin, yerel bürokratik unsurlar ve kamu görevlileriyle birlikte; kamu gücünü, resmi himaye zırhlarını ve bürokratik nüfuzlarını kullanmak suretiyle adli, dijital ve tıbbi sistemlere müdahale ettiği; tüm bu bulgular ışığında olayın birçok suç fiilini barındıran organize bir yapı içerisinde işlendiği hususunda, soruşturma verileri ve maddi delillerle desteklenen güçlü bir kanaat oluştu.

16 ilde eş zamanlı operasyon

Yapılan basın açıklamasında, Tunceli'de yürütülen soruşturma kapsamında görev alan kolluk görevlilerinden şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen toplamda 19 hedef şahsa yönelik 27.07.2026 günü 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği, 18 hedef şüphelinin yakalandığı vurgulanarak, "Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.