Erzurum’da asfalt tesislerinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Erzurum’un Pasinler ilçesinde bulunan asfalt üretim tesislerinde patlama meydana geldi. Dolum tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
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Erzurum’un Pasinler ilçesinde asfalt üretim tesislerinde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
Ekipler bölgeye sevk edildi
Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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