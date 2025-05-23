Erzurum’da asfalt tesislerinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde asfalt üretim tesislerinde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ekipler bölgeye sevk edildi

Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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