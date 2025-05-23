  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Erzurum’da asfalt tesislerinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Takip Et

Erzurum’da asfalt tesislerinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde bulunan asfalt üretim tesislerinde patlama meydana geldi. Dolum tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erzurum’da asfalt tesislerinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Takip Et

Erzurum’un Pasinler ilçesinde asfalt üretim tesislerinde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ekipler bölgeye sevk edildi

Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Gündem
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için TBMM’ye kanun teklifi sunuldu!
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için TBMM’ye kanun teklifi sunuldu!
Geçici olarak kapatılan İSPARK otoparkları açıldı
Geçici olarak kapatılan İSPARK otoparkları açıldı
MHP lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
Bahçeli'den Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
CHP'de TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu: Meclis Başkanvekilliğine Tekin Bingöl seçildi
CHP'de TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu: Meclis Başkanvekilliğine Tekin Bingöl seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğurganlık hızı tarihimizde ilk kez 1,48'e geriledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğurganlık hızı tarihimizde ilk kez 1,48'e geriledi
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası verildi
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası verildi