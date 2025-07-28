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Erzurum'da askeri personel taşıyan servis devrildi: 12'si asker 13 kişi yaralandı

Erzurum’da askeri personel taşıyan servis devrildi. Kazada 12’si asker 13 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Erzurum'da askeri personel taşıyan servis devrildi: 12'si asker 13 kişi yaralandı
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Erzurum'da askeri personel taşıyan F.D. idaresindeki midibüs, İbrahim Hakkı Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda devrildi.

Sürücü ile 12 askeri personel hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın, midibüsün önüne tali yoldan bir aracın çıkması sonucu meydana geldiği belirtildi.

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