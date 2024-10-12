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AFAD duyurdu: Erzurum'da deprem meydana geldi

AFAD’ın ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün yaptığı açıklamaya göre, Erzurum’da 3,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Haber Merkezi
İHA
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AFAD duyurdu: Erzurum'da deprem meydana geldi
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AFAD, Erzurum’un Pasinler ilçesinde saat 20:29’da 3,8 büyüklüğünde, yerin 4,23 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini paylaştı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde depremin 3,1 büyüklüğünde, Ağcalar- Pasinler mevkiindeki meydana geldiğini, 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Şehir merkezi başta olmak üzere depremin yaşandığı bölgede her hangi bir olumsuzluk ya da panik olmadığı gözlendi.

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