  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Erzurum’da feci kaza: Yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
Takip Et

Erzurum’da feci kaza: Yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Erzurum'da Çanakkale-Van seferini yapan yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erzurum’da feci kaza: Yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
Takip Et

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen Çanakkale-Van seferini yapan yolcu otobüsü ile yabancı TIR, Erzurum-Ağrı kara yolu Nenehatun köprüsü mevkisinde çarpıştı.

Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sis ve zeminin kaygan olduğu görüldü.

Erzurum’da feci kaza: Yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı - Resim : 1

11 yaralı hastanelere kaldırıldı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcu otobüsündeki 11 kişi, ambulanslarla kent merkezi ve Pasinler ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan bölgede sis ve yolun kaygan zeminiyle alakalı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada araçlarda hasar oluştu.

Erzurum’da feci kaza: Yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı - Resim : 2

Kazdağları’nda tescilli yeşil çizik zeytin sezonu: Elek mesaisi başladıKazdağları’nda tescilli yeşil çizik zeytin sezonu: Elek mesaisi başladıEkonomi
BİM market 18 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e bugün hangi ürünler geliyor?BİM market 18 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e bugün hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM 25 Kasım 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Salı günü hangi ürünler geliyor?BİM 25 Kasım 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e Salı günü hangi ürünler geliyor?Aktüel

 

Gündem
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle