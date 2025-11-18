Erzurum’da feci kaza: Yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
Erzurum'da Çanakkale-Van seferini yapan yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen Çanakkale-Van seferini yapan yolcu otobüsü ile yabancı TIR, Erzurum-Ağrı kara yolu Nenehatun köprüsü mevkisinde çarpıştı.
Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sis ve zeminin kaygan olduğu görüldü.
11 yaralı hastanelere kaldırıldı
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yolcu otobüsündeki 11 kişi, ambulanslarla kent merkezi ve Pasinler ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan bölgede sis ve yolun kaygan zeminiyle alakalı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada araçlarda hasar oluştu.