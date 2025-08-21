  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Takip Et

Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşanan heyelan paniğe neden oldu. Bölgede 70 ev tahliye edildi. Bölgede uzun zamandır toprak kaymasının belirtileri olduğu ifade edilirken, vatandaşlar önlem alınmamasına tepki gösteriyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Takip Et

Erzurum'un İspir ilçesinde Şadi Yılmaz Parkı'nın bulunduğu alanda meydana gelen heyelan sonucu yaklaşık 70 ev tahliye edildi.

Bölgede uzun zamandır toprak kaymasının belirtileri olduğu ifade edilirken, vatandaşlar önlem alınmamasına tepki gösteriyor. Şu anda herhangi bir yıkılma ya da çatlama belirtisi olmasa da, yetkililer durumu yakından takip ediyor.

Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi - Resim : 1

İnceleme devam ediyor

Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, ekiplerin incelemesinin devam ettiğini belirtti. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, kaymakamlık tarafından okullarda ve pansiyonlarda misafir ediliyor.

Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı!Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı!Gündem
Gündem
İmamoğlu: Ukrayna-Rusya müzakere masasında Türkiye de gecikmeden masada yerini almalı
İmamoğlu: Ukrayna-Rusya müzakere masasında Türkiye de gecikmeden masada yerini almalı
Şarkıcı BLOK3 ve yapımcısı hakkında "darp ve tehdit" iddiasıyla soruşturma başlatıldı
BLOK3 ve yapımcısı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü sosyal medya fenomenine Türkiye'de oturum izni çıkmadı
Ünlü sosyal medya fenomenine Türkiye'de oturum izni çıkmadı
Dev yolcu gemisinden düşen yolcu aranıyor! Ekipler çalışma başlattı
Dev yolcu gemisinden düşen yolcu aranıyor! Ekipler çalışma başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında kritik görüşme
Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda korkutan yangın!
Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda korkutan yangın!