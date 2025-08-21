Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi

Erzurum'un İspir ilçesinde Şadi Yılmaz Parkı'nın bulunduğu alanda meydana gelen heyelan sonucu yaklaşık 70 ev tahliye edildi.

Bölgede uzun zamandır toprak kaymasının belirtileri olduğu ifade edilirken, vatandaşlar önlem alınmamasına tepki gösteriyor. Şu anda herhangi bir yıkılma ya da çatlama belirtisi olmasa da, yetkililer durumu yakından takip ediyor.

İnceleme devam ediyor

Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, ekiplerin incelemesinin devam ettiğini belirtti. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, kaymakamlık tarafından okullarda ve pansiyonlarda misafir ediliyor.