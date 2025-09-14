Erzurum'da kazı yapılan alanda insan kemikleri bulundu

  1. Ekonomim
Erzurum’un Narman ilçesinde bahçe duvarı için yapılan kazı sırasında insan kemikleri bulundu. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı, kemikler detaylı araştırma için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Erzurum'un Narman ilçesinde bahçe duvarı için iş makinesiyle kazı yapılan alanda insan kemikleri bulundu.

Tuzla Mahallesi'nde bahçe duvarı için kepçeyle kazı yapan işçiler, toprak zeminde kemik parçalarına rastladı. Durumun, Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede insana ait olduğu belirlenen kemikler, detaylı inceleme yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

