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Erzurum'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Erzurum'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Erzurum’un Köprüköy ilçesinde saat 01.23’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.89 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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