Erzurum'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Erzurum’un Köprüköy ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Erzurum’un Köprüköy ilçesinde saat 01.23’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.89 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 2, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Köprüköy (Erzurum)
Tarih:2025-07-03
Saat:01:23:55 TSİ
Enlem:39.76361 N
Boylam:41.89417 E
Derinlik:6.89 km
Detay:https://t.co/cuAdPvYDGr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi