Erzurum'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Erzurum'un Horasan ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum Horasan'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem saat 22.33'te ve yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 22, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Horasan (Erzurum)
Tarih:2026-03-22
Saat:22:33:09 TSİ
Enlem:40.23806 N
Boylam:42.05722 E
Derinlik:7 km
