Erzurum’da köyde çıkan yangında 15 ev kullanılamaz hale geldi



Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde ot yığınlarının bulunduğu bölgede bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 15 evin etkilendiği yangında 10 ahır da alevlere teslim oldu.

Çok sayıda hayvanın telef olduğu yangında mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye Belediyesi, Aziziye Belediyesi ekipleri, Jandarma TOMA araçları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yangın aracı müdahale etti. Mahalle sakinleri de ekiplere destek verdi.