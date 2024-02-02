Erzurum’da tarihi eser operasyonu: 182 adet tarihi eser ele geçirildi
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 182 adet tarihi eser ele geçirildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 182 adet tarihi eser ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, il genelinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yapılan çalışmalarda; Aşkale yol uygulaması noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada 182 adet tarihi eser obje (sikke, yüzük, kolye, heykel, vazo, broş, çanak) ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2863 SKM suçundan; A.T., A.S., F.S., F.K. ve L.B. isimli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.