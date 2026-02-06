Erzurum'da tır ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti



Alınan bilgilere göre, Erzurum'u Tortum ilçesine bağlayan karayolunun Akdağ mevkiinde, bir tır ile otomobilin karıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı

İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan ve aynı aileden olan 4 kişi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Güvenlik güçleri, yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kimlikleri belli oldu

Gürcistan plakalı tır ile otomobilin karıştığı kazada vefat edenlerin; Ramazan K., Nur Tekin A., Erdem Ö. ve İbrahim Ö olduğu belirlendi. Erdem Ö. ve İbrahim Ö. kardeş oldukları belirtildi.

Alınan bilgilere göre; vefat eden dört şahsın aynı işyerinde çalıştıkları ve araçlarıyla Oltu ilçesinden Erzurum şehir merkezine geldikleri öğrenildi.