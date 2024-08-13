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Erzurum'da trafik eğitim parkında yangın

Erzurum'da trafik eğitim parkında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü

Haber Merkezi
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Erzurum'da trafik eğitim parkında yangın
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Erzurum'da Aziziye Trafik Eğitim Parkı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Aziziye ilçesindeki parkta bulunan maket uçakta yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Aziziye Belediyesi ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası maket uçak kullanılamaz hale geldi.

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