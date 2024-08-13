Erzurum'da trafik eğitim parkında yangın
Erzurum'da trafik eğitim parkında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü
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Erzurum'da Aziziye Trafik Eğitim Parkı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Aziziye ilçesindeki parkta bulunan maket uçakta yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Aziziye Belediyesi ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası maket uçak kullanılamaz hale geldi.
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