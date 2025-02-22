Erzurum'daki 4,4 büyüklüğünde deprem anının görüntüsü çıktı (Video)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; yerin 6,94 km derinliğinde ve 4,4 büyüklüğündeki depremin öncesi ve sonrasında da aynı bölgede sarsıntılar yaşandı.

İlçe merkezinde o anlarda bir mağaza ve eczanenin güvenlik kameraları deprem anında vatandaşların panikleri ve koşturmalarını kayıt altına aldı.