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Erzurum'daki 4,4 büyüklüğünde deprem anının görüntüsü çıktı (Video)

Erzurum’un Hınıs ilçesinde dün saat 15.27’de meydana gelen ve 4.4 büyüklüğündeki deprem anı kameralara yansıdı.

Haber Merkezi
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Erzurum'daki 4,4 büyüklüğünde deprem anının görüntüsü çıktı (Video)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; yerin 6,94 km derinliğinde ve 4,4 büyüklüğündeki depremin öncesi ve sonrasında da aynı bölgede sarsıntılar yaşandı.

İlçe merkezinde o anlarda bir mağaza ve eczanenin güvenlik kameraları deprem anında vatandaşların panikleri ve koşturmalarını kayıt altına aldı.

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