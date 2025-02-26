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Erzurum’un milletvekili sayısı 5'e düştü

Resmi Gazete’nin 26 Şubat tarihli sayısında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararında Erzurum’un daha önce 6 olan milletvekili sayısı 5’e düştü.

Haber Merkezi
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Erzurum’un milletvekili sayısı 5'e düştü
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan YSK kararında seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nca 31 Aralık 2024 tarihinde açıklanan illere göre nüfus dağılımında Ankara, Muğla ve Şanlıurfa’nın milletvekili sayısı bir arttı.

Erzurum’da daha önce 6 olan milletvekili sayısı son açıklanan nüfus dağılımı ile 5’e düştü. Açıklamaya göre; Erzurum ile birlikte Yozgat ve Bayburt’un ise milletvekili sayıları birer azaldı.

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