Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı: Kendime güvenerek geldim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında işlem yapıldı. İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Yontunç, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarılan Yontunç, bu şartla serbest bırakıldı.

"Yurt dışı yasağı konarak serbest bırakıldı"

Gözaltına alınan Esat Yontunç, önce sağlık kontrolünden geçirildi. Yontunç'un uyuşturucu testi verdiği bildirildi. Ardından işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ifadesinin alınması için adliyeye götürüldü. Yontunç, burada yapılan işlemler sonrasında yurt dışı yasağı konarak serbest bırakıldı.

Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Esat Yontunç’un savcılık ifadesi de basına yansıdı. Yontunç, ifadesinde aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirterek, hayatı boyunca hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmadığını ve uyuşturucu kullanılan ortamlarda yer almadığını vurguladı. İfadesinde şunları söyledi:

"Hayatım boyunca hiçbir zaman uyuşturucu kullanmadım"

“Hayatım boyunca hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu madde kullanılan ortamlarda da bulunmadım. Bu tarz etkinliklere de katılmam. Ayrıca fuhuşa aracılık etmedim. Benim kimseyle bu şekilde iletişimim olamaz. Monkey Project isimli işletmenin düzenlemiş olduğu eğlence etkinliğine katılmadım. Bu firmadan sadece Charlie Can isimli kişiyle birkaç kez görüştüm. Kendisiyle uyuşturucu madde alışverişi gibi bir durum asla söz konusu olamaz.”

Yontunç, savcılığın kendisine sorduğu bazı isimlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Ege Mutaf’ı tanımadığını ve ne iş yaptığını bilmediğini söyleyen Yontunç, Şeyma Subaşı’yı ise eski iş ortağının eski eşi olarak tanıdığını ancak onunla da uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadığını belirtti. Yontunç, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Şeyma Subaşı’yı eskiden tanırım"

“Bu kişinin ne iş yaptığını da bilmiyorum. Kendisiyle herhangi bir şekilde iletişimim olmamıştır. Sormuş olduğunuz Şeyma Subaşı’yı eskiden tanırım. İş ortağımın eski eşidir. Kendisiyle herhangi bir şekilde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan ortamlarda bulunmadım, bu tarz ilişkilerim asla olmamıştır. İfademde son olarak belirtmek isterim ki sormuş olduğunuz sorular bile benim hicap duymama sebebiyet verdi. Benim asla hayatım boyunca bu tarz ilişkilerim olmamıştır.”

“Kendime güvenerek geldim”

Esat Yontunç, son olarak, uyuşturucu madde kullanımına karşı olduğunu ve çevresindeki insanları da bu konuda uyardığını söyledi. “Uyuşturucu madde kullanılmaması konusunda da çevremdeki herkesi uyarırım. Üzerime atılı böyle suçlamaların olduğunu duyduğumda kendime güvenerek geldim” şeklinde konuştu.