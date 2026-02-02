Esenler'de metro raylardan çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi

İstanbul Esenler’de metro hattında yaşanan teknik arıza paniğe neden oldu. Esenler Otogar mevkisinde sefer yapan bir metro, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

Raydan çıkan metro için hatta çalışma başlatıldı

Olay sonrası metro içindeki yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye teknik ekipler sevk edilirken, raydan çıkan metro için hatta çalışma başlatıldı.