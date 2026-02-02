  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Esenler'de metro raylardan çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi
Takip Et

Esenler'de metro raylardan çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi

Esenler Otogar mevkisinde sefer yapan bir metro henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Yolcular güvenli şekilde tahliye edilirken, ekipler hatta çalışma başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Esenler'de metro raylardan çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi
Takip Et

İstanbul Esenler’de metro hattında yaşanan teknik arıza paniğe neden oldu. Esenler Otogar mevkisinde sefer yapan bir metro, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

Esenler'de metro raylardan çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi - Resim : 1

Raydan çıkan metro için hatta çalışma başlatıldı

Olay sonrası metro içindeki yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye teknik ekipler sevk edilirken, raydan çıkan metro için hatta çalışma başlatıldı.

Kimya sektöründen 2,3 milyar dolarlık ihracatKimya sektöründen 2,3 milyar dolarlık ihracatEkonomi

 

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Elazığ'da kura çekimi yapıldıYüzyılın Konut Projesi kapsamında Elazığ'da kura çekimi yapıldıGündem

 