Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyet işlemlerinin sona ermesi üzerine İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
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Gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Özer, adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da Esenyurt İlçe Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saat 04.00 sıralarında, "PKK üyeliği" suçlamasıyla evinde gözaltına alındı.
Halk TV'nin haberine göre Özer'in, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Özer, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk ediliyor.
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