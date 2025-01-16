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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer cezaevinden ifade verecek

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 40 kişinin gözaltına alındığı soruşturma çerçevesinde, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ifadesinin SEGBİS aracılığıyla alınacağı bildirildi.

Haber Merkezi
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer cezaevinden ifade verecek
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İstanbul’da, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki bir suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey belediye yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri yönlendirdiği iddiasıyla başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

Şüpheliler arasında yer alan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ile üyeleri, ifade işlemleri için adliyeye getirildi. Saat 10.40 itibarıyla ifadelerin alınmaya başlandığı öğrenildi.

Ahmet Özer SEGBİS ile ifade verecek

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla ifade vereceği bildirildi. Özer, daha önce “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Başsavcılığın açıklamasına göre, iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğinde faaliyet gösteren suç örgütünün, belediyelere rüşvet vererek ihaleleri kendi firmalarına kazandırdığı tespit edildi.

Yaklaşık üç aylık bir teknik takip sonucunda suç örgütünün ihalelere fesat karıştırdığı, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilerle haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Gözaltı kararları ve suçlamalar

Soruşturma kapsamında toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararları şu suçlamaları içeriyor:

-Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma

-Rüşvet verme ve alma

-İhaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma

-Vergi Usul Kanunu’na muhalefet

-Mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve belediye yetkililerinin yanı sıra, Aziz İhsan Aktaş’ın yönettiği iddia edilen örgütte faaliyet gösteren 24 kişi hakkında da benzer suçlamalar yöneltildi.

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