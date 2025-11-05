Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için takipsizlik kararı verildi

Görevinden uzaklaştırılan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in adının geçtiği soruşturmalardan biriyle ilgili savcılık kararını verdi.

Özer, 30 Ekim 2024’te “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Temmuz 2024’te hâkim karşısına çıkan Özer, bu dosyadan tahliye edildi. Ancak bu kez de “ihaleye fesat karıştırma” iddiasından Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklu kaldı.

Bu kapsamda Özer hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından iddianame düzenlenmişti. Özer ile birlikte 12 kişi hakkında ayrıca “rüşvet almak” iddiasıyla soruşturma yürütülüyordu.

Savcılık, rüşvet suçlamasına dair yürütülen soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verdi.

Halk TV'de yer alan habere göre kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheli Aziz İhsan AKTAŞ'ın, kendisine ait Bilginay firmasının Esenyurt Belediyesi'nde 2024 yılında aldığı ihalede ihale sürecinde görevli memurlar, başkan ve başkan yardımcılarına rüşvet verdiği iddia edilmiştir.

Şüpheliler alınan savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini beyan etmiştir.

Soruşturma kapsamında atılı suçu işlediklerine dair dava açmaya yeterli delil elde edilememiş, iddialar soyut nitelikte kalmıştır.

Bu nedenle; Şüpheli hakkında yüklenen suçtan KAMU ADINA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA, CMK'nun 172/1 maddesi uyarınca karar örneğinin şüphelilere/müfafiilerine TEBLİĞİNE, Evrak içerisinde bulunan sanık karar takip formunun doldurulmasına ve bir suretinin 5320 Sayılı Kanunun 16/1 maddesi uyarınca ilgili kolluk birimine gönderilmesine karar verildi.”

Gerekçeli karar, Aziz İhsan Aktaş iddianamesini mahkemenin kabul etmesi ile açıklandı.