Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Kent Uzlaşısı davasında gerekçeli karar açıklandı

Ahmet Özer hakkında kamuoyunda “Kent Uzlaşısı Davası” olarak anılan yargılamada verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Yaklaşık 9 ay tutuklu kaldıktan sonra dosyası karara bağlanan Özer’e ilişkin hüküm, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi. Mahkemenin gerekçeli kararında, verilen cezanın dayanaklarına ayrıntılı şekilde yer verildi.

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Ahmet Özer’in avukatlarından Hüseyin Ersöz, sosyal medya platformu X üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Kararın hukuka aykırı olduğunu savunan Ersöz, "Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, kamuoyunda "Kent Uzlaşısı Davası" adıyla bilinen süreçte yaklaşık 9 ay tutuklu kalmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "hukuka aykırı şekilde" hakkında mahkumiyet kararı verildi. Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda tüm yargılama safahatında toplanan "lehe delillerin" tamamının gözardı edildiğine şahit olduk" dedi.

121 sayfalık kararda dikkat çeken detay

Ersöz, toplam 121 sayfadan oluşan gerekçeli kararın büyük bölümünün iddianame, savcılık mütalaası ve savunmalardan meydana geldiğini belirtti. İlk 43 sayfanın iddianame ve esasa ilişkin mütalaa, 43-86. sayfaların Ahmet Özer’in savunmaları olduğunu aktaran Ersöz, devam eden bölümlerin ise gizli tanık beyanları ile dosyaya sonradan giren lehe delilleri içerdiğini ifade etti. Ersöz, "86-99. sayfalar gizli tanık beyanlarından, 100-116. sayfalar ise Mahkemenin yazışmaları sonucu dosyaya giren lehe delillerden oluşuyor. '116-119. sayfalar Mahkeme değerlendirmesi', 119-121. sayfalar ise hüküm bölümünden ibaret. Özetle Mahkemenin mahkumiyet kararına gerekçe oluşturan değerlendirmeleri, 'sadece 3 sayfa'!" diye konuştu.

Açıklamasının devamında Ersöz, mahkemenin hükmünü gizli tanık anlatımlarına dayandırdığını, bu beyanlara ilişkin duruşmalarda defalarca dile getirilen çelişkilerin dikkate alınmadığını savundu. Resmi kurumlardan gelen lehe yazışmaların değerlendirme dışı bırakıldığını ifade eden Ersöz, kararın "varsayımlar" ve "faraziyeler" üzerinden tesis edildiğini belirtti. Örgüt üyeliği suçlaması için gerekli yasal koşulların oluşmadığını vurgulayan Ersöz, verilen mahkûmiyet kararını Ahmet Özer’in hukuk güvenliği açısından ciddi bir sorun olarak değerlendirdi.