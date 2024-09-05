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Esenyurt'ta araç yangını nedeniyle D-100 Edirne istikameti trafiğe kapandı

Esenyurt'ta, seyir halindeki araçta yangın çıkması nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

Haber Merkezi
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Esenyurt'ta araç yangını nedeniyle D-100 Edirne istikameti trafiğe kapandı
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İlçeden de geçen D-100 kara yolu Edirne istikametine seyreden araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ana yolda çıkan yangın dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanabiliyor.

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