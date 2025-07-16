Esenyurt'ta çorap fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan perde üretimi yapan 3 katlı tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçiler tahliye edilirken, ara ara patlamalar yaşandı. Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi.

Ara ara patlamalar yaşandı

Esenyurt Osman Gazi Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan yaklaşık 10 bin metrekare alanda kurulu perde üretimi yapan 3 katlı tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeri de bulunan kimyasal maddeler nedeniyle patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika içerisinde bulunan işçiler tahliye edilerek boşaltıldı. 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, ara ara patlamalar yaşanmaya devam ediyor. Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi.