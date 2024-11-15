Esenyurt'ta fabrikada yangın! Çalışanlar tahliye edildi
İstanbul Esenyurt'ta bir sağlık malzemeleri üretim tesisinde yangın çıktı. Olay yerine hemen çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Fabrikada çalışanlar güvenli bir şekilde tahliye edilirken, ekipler yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yer alan ve sağlık malzemeleri ürettiği öğrenilen fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin çalışması sürüyor
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.
Gündem