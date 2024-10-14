Esenyurt'ta hastanede yangın çıktı: Hastalar tahliye edildi
Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastane'nin özel güvenlik görevlileri Acil serviste muayenelerin devam ettiğini, dumanın tahliye edilmesinin ardından polikliniklerinde tekrar hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.
Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın söndürüldü
Hastanenin elektrik jenaretörlerinin bulunduğu bölümde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen hastalar tahliye edilirken yetkililerden alınan bilgiye göre yedek jenaretörün devreye girmesiyle aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.
Acil serviste muayene devam ediyor
Hastane'nin özel güvenlik görevlileri Acil serviste muayenelerin devam ettiğini, dumanın tahliye edilmesinin ardından polikliniklerinde tekrar hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.