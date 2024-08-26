  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Takip Et

Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı

İstanbul Esenyurt’ta gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma daha sonrasında silahlı çatışmaya döndü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Takip Et

Olay, saat 01.00 sıralarında İncirtepe Mahallesi, Okurlar Caddesi üzerinde yer alan bir site içerisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında çıkan tartışma daha sonrasında silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çatışmada kurşunların isabet ettiği Yusuf Sancar kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası çatışmanın yaşandığı bölgeye çok sayıda özel harekât ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek geniş çaplı güvenlik tedbirleri alındı. Olay yeri inceleme ekipleri çatışmanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Olayın neden ve kimler arasında yaşandığı ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Olaya karıştığı düşünülen şüpheli şahıslarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gündem
Organize suç örgütü operasyonu: 11 şüpheli yaklandı
Organize suç örgütü operasyonu: 11 şüpheli yaklandı
18 yaşındaki genç kızın cesedi kanepenin içinde bulundu, baba tutuklandı
18 yaşındaki genç kızın cesedi kanepenin içinde bulundu, baba tutuklandı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Ankara'da kanlı gece! Komşular kavga etti, 3 kişi öldü
Ankara'da kanlı gece! Komşular kavga etti, 3 kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni petrol kuyuları açmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor
Yeni petrol kuyuları açmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, hayatını kaybetti
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, hayatını kaybetti