Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Olay, saat 01.00 sıralarında İncirtepe Mahallesi, Okurlar Caddesi üzerinde yer alan bir site içerisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında çıkan tartışma daha sonrasında silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çatışmada kurşunların isabet ettiği Yusuf Sancar kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası çatışmanın yaşandığı bölgeye çok sayıda özel harekât ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek geniş çaplı güvenlik tedbirleri alındı. Olay yeri inceleme ekipleri çatışmanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Olayın neden ve kimler arasında yaşandığı ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Olaya karıştığı düşünülen şüpheli şahıslarla ilgili soruşturma başlatıldı.