Esenyurt'ta lisede bıçaklı kavga: Yaralılar var (Video)

Olay, bugün Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan lisede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aynı sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç., A.E.A. (15) ve E.E.A.'yı (14) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.Ç. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'Sınıf içerisinde yaşanan bir hadise'

Esenyurt İlçe Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, okulu ziyaret ederek okul yönetimi ve ekiplerden bilgi aldı.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Kaymakam Çobanoğlu, "Çocuklarımızı hastaneye kaldırdık, şu anda tedavileri devam ediyor. Konuyla ilgili adli, idari tahkikat yapılıyor. Çocuklarımızdan bir tanesinin durumu hafif, diğerinin durumuyla ilgili hayati tehlikesi yok diyemiyoruz. Onun tedavi sürecini hastaneden takip edeceğiz. Adli sürecin sonucunda ne olduğunu öğreneceğiz ama sınıf içerisinde yaşanan bir hadise. Fail de öğrenci, mağdurlar da öğrenci” dedi.