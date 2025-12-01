Eşi ve oğlunu "kasten öldürme" suçundan tutuklanan doktor cezaevinde intihar etti
Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne uçan otomobilde 34 yaşındaki eşi Gülşah Karaman Kıyak ile bir yaşındaki oğlu Poyraz'ın ölümüne ilişkin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanan Dr. Serdar Kıyak, Elazığ'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. İnfaz koruma memurlarının müdahale ettiği Kıyak, götürüldüğü cezaevi semt polikliniğinde hayatını kaybetti.
Samsun'un Bafra ilçesi Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda 12 Eylül günü saat 18:00 sıralarında Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ardından ekipler, Dr. Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Poyraz Kıyak'ın cansız bedenlerine ulaştı. Serdar Kıyak’ın durumunun iyi olduğu belirlendi.
Fren izine rastlanmadı
Psikiyatri asistanı Dr. Kıyak’ın ifadesinde, eşi ve kızının kaza sırasında uyuduğunu, kendisinin navigasyona baktığını, bu sırada kontrolünü kaybettiğini söylediği belirtildi.
Savcılığın yaptığı soruşturmada, Dr. Serdar Kıyak'ın, olay sonrası cüzdan ve cep telefonunun yanında olduğu tespit edildi.
Tanıklar, Kıyak'ın olay anında kenarda beklediğini ifade etti. Kıyak’ın olay sonrası 112'yi aramadığı bildirildi. Kazanın olduğu bölgede ise herhangi bir fren izine rastlanılmadığı tespit edildi.
Serdar Kıyak'ın farklı bir doktorla ilişkisi olduğu dosyada yer aldı
Öte yandan Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarına gönderdiği sesli ve yazılı mesajlarda; eşinin kendisine zarar vereceğini ve tehdit edildiğini söylediği saptandı.
Dr. Kıyak'ın aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişkisi olduğu, bu nedenle sürekli tartışma yaşadıkları, şüphelinin psikiyatri ilaçları kullandığı soruşturma dosyasında yer aldı.
17 Eylül'de tutuklandı
Dr. Kıyak, eşi ile çocuğunun toprağa verilmesinin ardından"Tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada susma hakkını kullanan şüpheli, sevk edildiği adliyede verdiği çelişkili ifadeler sonrası çıkarıldığı hakimlikçe 17 Eylül'de tutuklandı.
Girdiği ilk cezaevinde intihara kalkıştı
Tutuklandıktan birkaç gün sonra cezaevinde iple kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunan Dr. Kıyak, önce Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tedavisi tamamlanan kıyak, Elazığ’daki cezaevine gönderildi.
Elazığ'daki cezaevinde yaşamını yitirdi
Kıyak, dün saat 19:30 sıralarında bulunduğu Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu koğuşundaki çöp poşeti ile kendini havalandırma penceresinin korkuluklarına astı. İnfaz koruma memurları, Kıyak’a müdahale etti. Ambulans ile cezaevi semt polikliniğine götürülen Kıyak, yaşamını yitirdi.