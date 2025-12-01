  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eşi ve oğlunu "kasten öldürme" suçundan tutuklanan doktor cezaevinde intihar etti
Takip Et

Eşi ve oğlunu "kasten öldürme" suçundan tutuklanan doktor cezaevinde intihar etti

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne uçan otomobilde 34 yaşındaki eşi Gülşah Karaman Kıyak ile bir yaşındaki oğlu Poyraz'ın ölümüne ilişkin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanan Dr. Serdar Kıyak, Elazığ'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. İnfaz koruma memurlarının müdahale ettiği Kıyak, götürüldüğü cezaevi semt polikliniğinde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eşi ve oğlunu "kasten öldürme" suçundan tutuklanan doktor cezaevinde intihar etti
Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesi Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda 12 Eylül günü saat 18:00 sıralarında Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ardından ekipler, Dr. Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Poyraz Kıyak'ın cansız bedenlerine ulaştı. Serdar Kıyak’ın durumunun iyi olduğu belirlendi.

Fren izine rastlanmadı

Psikiyatri asistanı Dr. Kıyak’ın ifadesinde, eşi ve kızının kaza sırasında uyuduğunu, kendisinin navigasyona baktığını, bu sırada kontrolünü kaybettiğini söylediği belirtildi.

Savcılığın yaptığı soruşturmada, Dr. Serdar Kıyak'ın, olay sonrası cüzdan ve cep telefonunun yanında olduğu tespit edildi.

Tanıklar, Kıyak'ın olay anında kenarda beklediğini ifade etti. Kıyak’ın olay sonrası 112'yi aramadığı bildirildi. Kazanın olduğu bölgede ise herhangi bir fren izine rastlanılmadığı tespit edildi.

Eşi ve oğlunu "kasten öldürme" suçundan tutuklanan doktor cezaevinde intihar etti - Resim : 1

Serdar Kıyak'ın farklı bir doktorla ilişkisi olduğu dosyada yer aldı

Öte yandan Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarına gönderdiği sesli ve yazılı mesajlarda; eşinin kendisine zarar vereceğini ve tehdit edildiğini söylediği saptandı.

Dr. Kıyak'ın aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişkisi olduğu, bu nedenle sürekli tartışma yaşadıkları, şüphelinin psikiyatri ilaçları kullandığı soruşturma dosyasında yer aldı.

17 Eylül'de tutuklandı

Dr. Kıyak, eşi ile çocuğunun toprağa verilmesinin ardından"Tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada susma hakkını kullanan şüpheli, sevk edildiği adliyede verdiği çelişkili ifadeler sonrası çıkarıldığı hakimlikçe 17 Eylül'de tutuklandı.

Girdiği ilk cezaevinde intihara kalkıştı

Tutuklandıktan birkaç gün sonra cezaevinde iple kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunan Dr. Kıyak, önce Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tedavisi tamamlanan kıyak, Elazığ’daki cezaevine gönderildi.

Elazığ'daki cezaevinde yaşamını yitirdi

Kıyak, dün saat 19:30 sıralarında bulunduğu Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu koğuşundaki çöp poşeti ile kendini havalandırma penceresinin korkuluklarına astı. İnfaz koruma memurları, Kıyak’a müdahale etti. Ambulans ile cezaevi semt polikliniğine götürülen Kıyak, yaşamını yitirdi.

Oğlu pitbull saldırısında ölümden dönen baba: Ceza vermezlerse çocuğumun yüzüne bakamamOğlu pitbull saldırısında ölümden dönen baba: Ceza vermezlerse çocuğumun yüzüne bakamamGündem
Gündem
Ekrem İmamoğlu: CHP Türkiye’ye hazır, Türkiye CHP’ye hazır
Ekrem İmamoğlu: CHP Türkiye’ye hazır, Türkiye CHP’ye hazır
Seçil Erzan hakim karşısında: 362 yıla kadar hapsi isteniyor
Seçil Erzan hakim karşısında: 362 yıla kadar hapsi isteniyor
Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı ölümcül kazada karar çıkmadı: Duruşma ertelendi
Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı ölümcül kazada karar çıkmadı: Duruşma ertelendi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tacikistan ve Özbekistan'a gidecek
Numan Kurtulmuş, Tacikistan ve Özbekistan'a gidecek
Oğlu pitbull saldırısında ölümden dönen baba: Ceza vermezlerse çocuğumun yüzüne bakamam
Oğlu pitbull saldırısında ölümden dönen baba: Ceza vermezlerse çocuğumun yüzüne bakamam
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2025'te 103 terör örgütü mensubu teslim oldu, 328 suç örgütü çökertildi
2025'te 103 terör örgütü mensubu teslim oldu, 328 suç örgütü çökertildi