Eşinin mal varlığına tedbir konulan Mustafa Sandal'dan açıklama
Fan krizinde yaşanan yeni gelişme ile Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın da tasfiye kararı alınan fonlardan üç ayda 11 milyar TL’lik para çektiği iddia edilmiş, 42 isimle birlikte Melis Sütşurup Sandal’ın da mal varlığına tedbir konulmuştu. Mustafa Sandal'dan açıklama geldi.
Mustafa Sandal konuşla ilgili yaptığı açıklamada "Sevgili dostlar; Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır. Halkımızın bu konudaki hassasiyetini saygıyla ve aynı hislerle paylaşıyorum. 32 yıldır tek gelirim sizlerin takdiriyle müziktir. Eşim ve avukatı, konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır." dedi.
"Muhatap Melis Sütşurup Sandal"
Mustafa Sandal’ın menajeri Tekin Önal daha önce açıklama yaparak söz konusu işlemlerin muhatabının Melis Sütşurup Sandal olduğunu söylemişti.