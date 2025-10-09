Eşinizi telefona kaydederken dikkat! Mahkemeden emsal karar
Mahkeme Uşak'ta bir boşanma davasında telefonunun rehberine eşini 'tombik' diye kaydeden kocayı kusurlu buldu.
Yargıtay aynı boşanma davasında kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi. Karar emsal sayıldı.
Karısını 'tombik' diye kaydetti, duygusal şiddet sayıldı
Haberler.com'un aktardığana göre mahkeme, bu ifadenin duygusal şiddet oluşturduğuna hükmetti. Kadının daha az kusurlu olduğuna hükmeden Yargıtay, kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.
