EKONOMİ Gazetesi’nin kadının ekonomik alanda güçlenmesini ve iş dünyasına eşit katılımını desteklemek amacıyla Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi (KOÇ- KAM) stratejik ortaklığında düzenlediği “Türkiye’nin Lider Kadınları Paneli ve Ödül Töreni” bu sene Pera Palace Hotel'in ev sahipliğinde gerçekleşti. “Güçlü Kadın Güçlü Türkiye!” vurgusunun yapıldığı etkinliğin destekçileri arasında, Pera Palace Hoteli'nin yanı sıra, Türk Telekom (İletişim Sponsoru), TeknoSa, Arnica, Kibar Holding, Nadir Metal, Datassist, Pernod Ricard yer aldı. Aynı zamanda, Askıda Ne Var tarafından tüm konuşmacılar adına 1 üniversite öğrencisine burs sağlandı. Yönetimden eğitime, istihdamdan finansmana erişime kadar her alanda eşitlik sağlanmadan, sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olamayacağının ifade edildiği açılış konuşmalarında, “eşitlik için seferberlik zamanı” vurgusu yapıldı.

Erkek değişirse kadınla birlikte dünyayı değiştirir

NURTEN ÖZTÜRK

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANI

“Kadın güçlü olursa aile güçlü olur, ülke güçlü olur, dünya güçlü olur inancıyla biz de elimizden geldiği kadar bu ülkenin aydın kadınları olarak, bu ülkenin girişimci kadınları olarak ülkemiz için çalışıyoruz. Üzüldüğüm bir noktayı dile getirmek istiyorum. Dünyadaki toplam çalışma saatinin üçte ikisi kadınlara ait ancak dünya gelirinin yüzde 10’u kadınlara ait. Ne kadar adil bir dünya değil mi? Bu yüzde 10’luk gelirin daha adil dağıtılması gerektiğine inanıyorum. Bir Çin atasözü ‘Göklerin yarısı kadınlarındır’ diyor. Evet, gökyüzünün yarısının gerçekten kadınların olmasını diliyorum. Bakın üniversitelere baktığımızda öğrencilerimizi yüzde 50 kız ve yüzde 50 erkek çocuklar temsil ediyor. Ama iş yaşamına baktığımızda kızlarımızın evlerde oturduğunu, iş bulma imkanı bulamadığını, hep erkeklerin ön plana geçtiğini veya geçirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Biz kadın değişirse dünya değişir diyoruz, ama aslında erkek değişirse kadınla birlikte dünyayı değiştirir. Gelin hep birlikte değiştirelim diyorum. Kadınlar ekonomiye erkeklerle eşit oranda katkı sağlarsa gayrisafi milli hasıla büyüyecek, yoksulluk azalacak, karar alma süreçleri kısalacak, toplumsal hayat iyileşecek ve dünya barışı güçlenecek. Bu son derece artık klasikleşmiş bir sözcük. Aslında kadın görünmez olmamalı. Bugün bu topraklarda bir kadın ‘ben hür doğdum, hür yaşıyorum’ diyebiliyorsa Bunu Atatürk’e borçlu. Kadınlarımızın, özellikle Atamızın ilkelerinden ayrılmamız gerektiğini, ona çok çok minnet ve şükran borçlu olduğumuzu bilmelerini, hissetmelerini istiyorum. Evet, güçlü Türkiye nasıl olur? Eğer değişmek istiyorsak, güçlü Türkiye olmak istiyorsak ortak hazırladığımız bir reçeteyi size sunmak istiyorum: Kadının güçlendirilmesi. Kadın istihdamının artırılması ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması kurumsal bir sorumluluk. Bunun sadece bireylerin, kurumların değil, kamunun da milli politikası olması gerekir. OECD ülkelerinde istihdam konusunda en arka sıralardayız. Hala yönetici kadınlarımız, lider kadınlarımız az. Demek ki ‘mış’ gibi yapmaktan vazgeçmeliyiz. Milli politikaları, devlet ve kurumlardaki mevzuatları gözden geçirmeliyiz ve uygulamalarda zorlayıcılık getirmeliyiz. Eğer değişmek istiyorsak bir seferberlik başlatmalıyız. Kadın siyasetçi, kadın istihdamı, kadın kota uygulamalarında ciddi hedefl er koyulması ve desteklenmesi gerekiyor. Mesleğin cinsiyeti yoktur diyoruz. Kadın her işi yapabilir. Kadın zekası her mesleği yapabilecek kadar, her zorluğun altından kalkabilecek kadar güçlüdür.”

“Kadın, dünü yapan, bugünü yaşatan, yarını var edendir”

DEMET SABANCI

SHOPSA ONLİNE E-TİCARET YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Kadın, binlerce yıl boyunca Anadolu topraklarında üretkenliğin, bereketin, sevginin ve barışın simgesi olarak anıldı. Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu kadını mayasında var olan cesaretini, yurdunu koruma inancını ve gücünü büyük bir kahramanlıkla ortaya koydu. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle de kadınlar önlerinde açılan yeni kapıların hakkını vermek için yorulmaksızın çalışmaya ve üretmeye başladılar. Kadınların kamusal hayatta görünürlük kazanmaları, yaşam biçiminin değişiminin bir simgesi olacaktı. Ancak kadının kendisine verilenleri bir toplumsal statü olarak algılaması ve hayata geçirmesi zaman aldı. Günümüzde kadınlar toplumsal ve kentsel yaşamda istenilen oranda yer almıyor. Kadın aileyi biçimlendiren ana unsur olarak sosyo kültürel mirasın yeni nesle geçişini üstlenen bir konumda. Bu nedenle kadın konumunun geçirdiği yapı değişimleri sadece kadını değil, toplumu da etkiliyor. Bu noktada sevgili Profesör Doktor Türkan Saylan’ı anıyor ve O’nun, “Her eğitimli kadının bu cumhuriyete borcu var” sözünü hatırlatarak, bu söze bir ilave yapmak istiyorum: “Her eğitimli kadının bu cumhuriyete borcu var. Her erkeğin de bir kadına borcu var. Hepimizin de bu vatana borcumuz var.” Şunu söylemek isterim ki başarmayı isteyen bir kadının önünde hiçbir engel yok. Kadın, dünü yapan, bugünü yaşatan, yarını var eden demektir. Kadınlar güçlü ve özgür çocuklar yetiştirecek. O özgür çocuklar da yarınlarımızı daha aydınlık yapacak. Kadın varsa umut var, kadın varsa güç var demektir. Kadının bulunduğu her ortamda mevsim ilkbahardır.”

Erkekleri de yanımızda eşit mesafede görmek istiyoruz

ESRA BEZİRCİOĞLU

KAGİDER BAŞKANI

“Dünya Emekçi Kadınlar Günü, sadece bir günle kısıtlı olmasın. Bu organizasyonun isminden belli. Güçlü kadın eğer gücünü gösterebilir ise, gücünü aktarabilir ise Türkiye güçlenecek, dünya güçlenecek. Bugün birçok ödül var. Ben de inceledim, çok etkilendim. Ödül alan kadınları tebrik ediyorum. Rol model olmak, yapabilirsin demek, hikayesi ile karanlıkta kalmış hikayelere mum bakabilmek, ışık olabilmek çok değerli ve önemli. Biz bunun etkisini görüyoruz. 22 yıldır KAGİ DER olarak kadın girişimciliğinin desteklenmesi, istihdamda kadının artması, rol model kadınların artıyor olması için çalışıyoruz. Girişimcilik yüzde 14'lere gelmiş durumda ama yeterli değil. Dünya istatistiklerinin çok gerisindeyiz. Güçlü Türkiye olabilmek için, kadınlara fırsat vermemiz gerekiyor. Kadın, bu fırsatı bulunca öne çıkıyor zaten. Güçlü bir dünya, güçlü bir Türkiye için el ele verip daha çok farkındalığı arttırmamız, konuşmamız, görünürlüğü arttırmamız gerekiyor. Biz KAGİ DER olarak hep çalışacağız, kadınlar olarak hep çalışacağız. Erkekleri de yanımızda eşit mesafede görmek istiyoruz.”

“Kadın” mesleklerin önüne koyulacak bir sıfat değil

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

EKONOMİ GAZETESİ KOORDİNATÖRÜ

“Etkinliğimizin adı Türkiye’nin Kadın Liderleri Paneli ve Ödül Töreni. Neden sadece Türkiye’nin Liderleri Paneli ve Ödül töreni demiyoruz? Neden hala doktor, pilot, öğretmen, mühendis gibi kelimelerin önüne kadın kelimesini bir sıfat gibi yerleştirmeye devam ediyoruz? Aslında bunun cevabını hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye’de kadınların yüzde 70’i hala evde oturuyor. Girişimci kadın oranı yüzde 14’ü geçmiyor. Borsa İstanbul’da yönetim kurulunun tamamını erkeklerin oluşturduğu şirketlerin oranı yüzde 34.6. Hatta halka arz olan her iki şirketten birinin yönetim kurulunda hiç kadın yok. Meclis’te her 5 milletvekilinden sadece biri kadın. “Kadınlar üretirse, kadınlar başarırsa” diyoruz hep. Oysa kadınlar üretiyor, kadınlar başarıyor. Bugün burada bu sözü ispatlayan çok sayıda isim var. İhtiyacımız olan tek şey kendimize inanmak. Güçlüyüz, sesimiz önemli. Yeter ki duyuralım.”

Kadınlar, üniversitede de “mutfakta”

PROF. DR. AYİŞE KARADAĞ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DEKANI VE KOÇKAM YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“Bir hemşire ve bir akademisyen olarak içinde bulunduğum iki sektörde de kadın çalışan sayısı çok; ancak karar verici pozisyonlarda kadın sayısı yok denecek kadar az. YÖK istatistiklerine göre Türkiye’de 183 bin 432 akademisyen var. Bunların yüzde 53.5’ini erkekler oluşturuyor. Son yıllarda kadın araştırmacı sayısı artıyor. Üniversitelerde kadınların sayısı artıyor. Rakamlara baktığımızda eşitlik var gibi gözüküyor; ancak bu rakamların alt kısımları bize çarpıklığı açık bir şekilde gösteriyor. Çünkü yüksek unvanlı pozisyonlarda, yani profesör kadrolarının yüzde 66’sını, doçent kadrolarının yüzde 58’ini, doktor öğretim üyesi kadrolarının yüzde 53'ünü erkekler oluşturuyor. Kadınlar öğretim görevlisi ve araştırma görevliliği pozisyonlarında ağırlıkta. Yani kadınlar üniversitede de yine mutfakta aslında. Ülkemizde 207 üniversite var. Dekanlık ve rektörlük gibi üst yönetici pozisyonlardaki kadın sayısı 400’ün altında. Rektörlük pozisyonlarının yüzde 7 ila 9’unu kadınlar oluşturuyor. Benim bu tabloda sevindirici bulduğum şey şu: Üniversitelerimizin toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, eşitlikçi kampüslerde, eşitlikçi yaşam ilgisinin ve pratiği bir heves olmaktan çıkıp zorunluluğa dönüşmüş olması.”

Fırsat eşitliği için...

Pera Palace Hotel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türkiye'nin Kadın Liderleri Paneli ve Ödül Töreni", iş dünyasının yoğun katılımına sahne oldu. Üretimin, ihracatın, girişimciliğin, finans dünyasının, sivil toplumun ve akademinin kadın liderleri geleceğin inşası için umut dolu mesajlar verdiler.

Teknoloji okuryazarlığı yaygınlaştırılmalı

DİDEM DURU

CİSCO TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un moderatörlüğünü üstlendiği Fırsat Eş itliğ i iç in Yeni Ekonomi ve

Teknoloji panelinin konuşmacıları Teknosa CEO Sitare Sezgin (ortada) ve Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru oldu.

Yaşamak demek faaliyet demektir.’ Toplumun bir kısmı faaliyette bulunurken diğer bir kısmı çalışmazsa, o toplum felçlidir. Türkiye’nin yüzde 49.9’unu kadınlar, yüzde 50.1’ini erkekler oluşturuyor. Ama Türkiye, kadının iş hayatına katılımı açısından OECD ülkeleri arasında yüzde 34 ile en alt sırada. Bugün, teknoloji kadının iş hayatının içinde daha fazla yer alabilmesi için çok büyük katkılar sağlıyor. Online platformlar farklı iş fırsatları yaratıyor; uzaktan çalışma kadınlar için önemli bir esneklik sağlıyor. Teknoloji okuryazarlığının yaygınlaştırılması kadınların iş hayatının içinde çok daha etkin olarak yer almasını sağlayacak. Teknoloji erkek işidir, kadın işidir ayrımını bırakalım. Yapacak çok iş var teknolojinin içinde. Örneğin siber saldırıların yol açacağı hasarın 6 trilyon doları bulması bekleniyor! Bugün Türkiye’de 8 buçuk milyon kadar kadın çalışan var. Teknoloji sektöründe ise 1,3 milyon kadın var. STEM okuyan kız öğrencilerin sadece yüzde 25-30’u çalışıyor. Cisco olarak STEM okuyan kızlarımıza eğitim veriyoruz.

STEM mezunlarının yarısı iş dünyasında yok

SİTARE SEZGİN TEKNOSA CEO’SU

"Teknoloji toplumdaki fırsat eşitsizliğini yok etmek için katalizör olacak. Bilgi artık imtiyaz olmaktan çıktı. STEM eğitiminin önemi artacak. Teknoloji, mühendislik alanında okuyan kadınların oranı yüzde 27’lerde ama iş hayatına gelince bu oran yüzde 10’un altına düşüyor. Kadın sadece işte değil, evde de çalışıyor. Hal böyle olunca da destek mekanizmaları az olduğu için kariyerlerine erken veda etmek zorunda kalıyorlar. Biz 3 senedir Teknosa Anne Mentorlar projesini gerçekleştiriyoruz. Teknosa’lı kadın çalışanlar, anne olanlar, anne adayları iş arkadaşlarına gönüllü mentorluk yapıyorlar. Kendi yaşadıkları zorlukları deneyimli, birebir aktarıyorlar. Kadın çalışanlarımızın ortalama çalışma süresinde yüzde 20’lik iyileşme var. Son 3 yılda, evlilik veya çocuk sebebiyle ayrılan kadın oranımız yüzde 50 düştü. Teknosa Habitat ile beraber 7’den 70’e Türkiye’nin her bir yerinde yaşayan kadınlara dijital okuryazarlık eğitimi veriyoruz.

GİRİŞİMCİLİK

Erkeklerin de kültürel cam tavanları var

MÜNTEHA ADALI SOSYAL FABRİKA KURUCUSU

EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünü üstlendiği Fırsat Eş itliğ i iç in Girişimcilik

panelinde Sosyal Fabrika Kurucusu Münteha Adalı (ortada) ve Askıda Ne Var Kurucusu Sanem Yıldız konuştular.

EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünü üstlendiği Fırsat Eşitliği için Girişimcilik panelinde Sosyal Fabrika Kurucusu Münteha Adalı (ortada) ve Askıda Ne Var Kurucusu Sanem Yıldız konuştular.

“Kadınlarla ilgili tanımlamalar yanlış. Girişimciliğin cinsiyeti yoktur. Bu bir niyet meselesidir. Zannediyordum ki sadece benim geldiğim bölgede kadınla ilgili sorunlar var. Meğerse Türkiye’nin her tarafında varmış. Nedense Türkiye’nin gelişmişliği önündeki tek engel Güneydoğu ve Doğuymuş gibi gösterildi. Aslında Türkiye genelinde bir problem var. Sürekli hep aynı konuları, aynı sorunlar etrafında dönüyoruz. Çözüme doğru gidemiyoruz. Sorun varsa çözümü de vardır. Biz nedense ülke olarak soruna odaklandık. Çözümle ilgili ciddi problemlerimiz var. Türkiye’de erkeklerin de ciddi kültürel cam tavanları var. Kadınların ekonomik ve sosyal anlamdaki farkındalığı için bir araya geliyoruz. ‘Uyanın’ diyoruz. Toplumu var eden kadınlar da var. Kadının uyanışı ciddi anlamda huzursuzluklara sebep oluyor. Ben toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu erkek bakış açısıyla konuşmaya başladım. Sonra ‘Sakalım yok ama sözümüz para eder’ projesiyle sözünü eyleme dönüştüren kadınlar serisi yaptık.

Kadınlar sosyal etki konusunda daha güçlü

SANEM YILDIZ

ASKIDA NE VAR KURUCUSU

“Askıda ne var? Üniversite öğrencilerine ücretsiz ürün ve hizmetler sunan bir sosyal girişim. Her yıl yüzbinlerce üniversite öğrencisine destek veriyoruz. Onların hayatlarına dokunuyoruz. Aslında gençlerle markalar arasında köprü oluyoruz. Bizim öğrencilerimizin yüzde 60’ından fazlası kadın. Türkiye’de bir sosyal inovasyon yarattık. Türkiye’de 10,5 milyon genç var. Kadın ve erkek öğrenci oranı eşit diyebiliriz. Her 4 gençten biri ne eğitimde ne ekonomide. Bu oldukça yüksek bir oran. Daha da çarpıcı bir oran var. Erkeklerin yaklaşık yüzde 16’sı ne eğitimde ne ekonomide iken, kadınların yüzde 32’si bu durumda. Genç erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde 56 iken, genç kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 30’larda kalıyor. Biz gençlerin eğitim hayatı boyunca dezavantajlarını yok etmeye çalışıyoruz. Kimilerine burs, kimilerine laptop, kimilerine kıyafet, kimilerine yemek sağlıyoruz.

TOPLUM

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Yazarı Mete Belovacıklı moderatörlüğünde gerçekleşen Fırsat Eş itliğ i iç in Toplum panelinde

konuşmacı olarak SEDEFED Başkanı Emine Erdem (ortada) ve İMECE Direktörü Zeynep Erdoğan yer aldı.

Kolektif bilinçle birlikte çalışalım

EMİNE ERDEM SEDEFED BAŞKANI

“Dünya genelinde eşitliğin sağlanması için ek 360 milyar dolara ihtiyaç var. Kadının yükselmesi için özel sektör, kamu ve sivil toplumun işbirliği şart. Kadınların fırsat eşitliğini yakalaması, sadece ekonomi değil, sosyal ve siyasi yaşam açısından da çok önemli. Ancak adil dağılım olduğu takdirde güçlü ve istikrarlı bir topluma ulaşırız. Adil dağılım olmadığı taktirde ise hem bölgesel, hem sınıfsal, hem ekonomik, hem siyasi açıdan büyük bir eşitsizlikler zinciri ile karşı karşıya kalıyoruz. Sivil toplum aslında bir yerde halkın sesi, toplumun sesi. Özellikle toplumdaki her insana eşit koşullarda imkanlarda mevcut fırsatların değerlendirmesi için büyük bir araç. Daha nasıl eşit oluruz mücadelesini yapıp politikalar üretiyor ve bunun takibini yapıyor. Bunu da kolektif bir bilinçle sağlıyor. Kolektif bilinçle birlikte danışarak çalışabilirsek, işte o zaman toplum kalkınacak. Sivil toplum aynı zamanda kamu sektörüyle özel sektör arasında bir köprü vazifesi de görüyor.

Sosyal girişimcilerin yüzde 50’si kadın

ZEYNEP ERDOĞAN

İMECE DİREKTÖRÜ

“Sosyal girişimcilik ve girişimcilik dünyasına baktığımız zaman kadınların biraz ön plana çıktığını, geçtiğimiz yıllara göre ilerlemesinin çok daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Türkiye’de sosyal girişim kurucularına baktığımız zaman, kadınlar yüzde 50’lik bir eşitliği sağlamış durumda. Bu bize umut veriyor. Ama daha gidilecek çok yol var. İMECE olarak hedefimiz, Türkiye’de sosyal girişimcilik kavramını gençler arasında geliştirmek. 2016 yılında ATÖLYE, S360 ve Zorlu Holding ortaklığında kurulan bir sosyal inovasyon platformu olarak kurulduk. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın işaret ettiği daha insancıl sistemlerin, daha eşitlikçi yaklaşımların ve daha sürdürülebilir bir dünyayı uygulamaya geçirmek daha etkin ortaklıklar kurulmasını hedefleyen projeler gerçekleştiriyoruz.”

FİNANSMAN

Parayı iyi yönetiyoruz

BURCU GERİŞ

TAV İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE CFO'SU

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ moderatörlüğünde paneline Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül

Adaca (ortada), TAV İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO'su Burcu Geriş, konuşmacı olarak katıldı.

Kadınlardan iyi finansçı oluyor. Çünkü evde de yatırım ve tüketim ana kararlarını kadınlar alıyor. Parayı iyi yönetiyoruz. Riskten kaçınma duygusu aynı anda birçok işi yapabilme yetisinin bazıları genetik bence. Kadınların finansal kompleks işleri yönetme avantajı var. Biz Antalya havalimanı için 2,5 milyar Euro kredi aldık. Miktarlar büyük konularda biraz korkutucu. Antalya Havalimanı’nın ihalesini kazandığımız zaman Rusya -Ukrayna savaşı çıktı ve Antalya'nın yolcusunun uyarısı rus turist…. Yaratıcı çözümleri devreye soktuk. 2,5 milyarı tek seferde çıkarmayalım dedik ve dilimledik. 3 seferde çıkardık. Normalde finansmanı tek seferde çıkarmanız beklenir. Türkiye’de krize karşı dayanıklılık güçlü. Çözümler üretme kasımız kuvvetli. Ben 34 yaşında CFO oldum. Genç bir yaş dünyada da Türkiye’de de. Kadın CFO olmak için de daha da genç. Fırsat eşitsizliği denilince kadınlar da kendilerine sınır koymamalı. Kadınların kendi kendilerine engel olmamalarını diliyorum.

Kadınların bankalılaşma oranı artmalı

AYŞEGÜL ADACA

AKTİF BANK GENEL MÜDÜRÜ

Türkiye’de bankacılık sektörü çalışanlarının yarısı kadın. Büyük bir sektör olduğu için kadın istihdamında örnek teşkil ediyor. Araştırmalar kadınların ekonomide adaletli payı aldığı durumda, küresel ekonomide büyümenin yıllık 12 trilyon dolar daha fazla olacağını söylüyor. Finans sektöründe kadın yönetici rasyolarının iyileşmesi lazım. Türkiye’de 56 bankada iki kadın genel müdür var. Genel müdür yardımcısı da birer ikişer örnek görüyoruz. Yönetici kadrosunda da örnek olması lazım. Finans sektöründe kadınların finansal erişime destek olacak politikalar benimsemesi lazım. Türkiye’de finansal sisteme erişimde erkeklerin oranı yüzde 80’lerde, kadınların yüzde 30’larda. Bankaların kadınların bankalılaşmasını motive eden çabaları olmalı. Bankalanabilir 10 kadından 6’sının bir banka hesabı yok. Banka kartı, kredi kartı yok.

