Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu!

Eski AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Ankara’daki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay sırasında ailesinin yurt dışında olduğu, Bilen’in evde yalnız yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 4 dönem AK Parti Milletvekilliği yapan 63 yaşındaki Bilen'in kesim ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.

Haberi, AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu duyurdu. Yenişehirlioğlu, açıklamasında, "Önceki dönem Manisa Milletvekilimiz, değerli hemşehrimiz İsmail Bilen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabb’im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç, eski AK Parti Milletvekili Bilen için taziye mesajı yayımladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vefat eden eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen'e rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 22, 23, 26 ve 27. dönem AK Parti Manisa Milletvekili Bilen'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Tunç, "Değerli siyaset ve hukuk insanı İsmail Bilen ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhun şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

22, 23, 26 ve 27. Dönem AK Parti Manisa Milletvekilimiz İsmail Bilen’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Değerli siyaset ve hukuk insanı İsmail Bilen ağabeyimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum.



Ruhun şâd, mekânı… pic.twitter.com/FPQz37GC9v — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 23, 2025

İsmail Bilen kimdir ?

25 Ekim 1961’de Muş Bulanık’ta doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Güzel’dir. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaklaşık 15 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 90’lı yıllarda Refah Partisi’nde yöneticilik yaptı. Fazilet Partisi’nin kurucuları arasında yer alarak, Salihli İlçe Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 1999 yılında Fazilet Partisi’nden Milletvekili Adayı oldu. 2001 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti’nin Salihli Kurucu İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.