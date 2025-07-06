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Eski AK Parti milletvekili Tayyar, iki ilde daha operasyon yapılabileceğini yazdı: Paylaşımını kısa süre sonra sildi

CHP’li belediyelere yönelik yapılan operasyonlara sürerken, eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tayyar, iki ilde daha operasyon yapılabileceğini yazdı; ancak paylaşımını kısa süre sonra sildi.

Haber Merkezi
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Eski AK Parti milletvekili Tayyar, iki ilde daha operasyon yapılabileceğini yazdı: Paylaşımını kısa süre sonra sildi
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CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar gündemdeki yerini korurken, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’ın sosyal medya paylaşımı yeni tartışmalara yol açtı.

Paylaşımında "Belediyelerdeki 'Aziz İhsan Aktaş' depremi, tüm yurdu salladı. CHP'li belediyeler zorda" ifadelerini kullanan Tayyar, iki ile daha operasyon yapılacağını söyledi. Tayyar gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Muhittin Böcek tutuklandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek dün sabah şafak operasyonlarıyla dün gözaltına alınmıştı. Muhittin Böcek hakkında akşam saatlerinde tutuklanma kararı verilmişti.

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