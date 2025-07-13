Eski AK Partili Bakan Nurettin Canikli dava açmıştı: Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan hapis cezasına çarptırıldı

Giresun'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki kızı Rabia Naz için yıllardır tek başına mücadele veren baba Şaban Vatan, eski AK Parti Milletvekili ve Bakan Nurettin Canikli'nin şikayeti üzerine açılan dava sonucu 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

"Pazartesi gidip cezamı yatacağım"

Pazartesi günü cezaevine gireceğini sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyuran Şaban Vatan, yaşadığı süreci ve verilen karara olan tepkisini dile getirdi. Vatan, videoda arka planda kızı Rabia Naz'ın ve Atatürk'ün fotoğraflarıyla konuştu.

Vatan, "2019 yılında Nurettin Canikli'nin bana açmış olduğu dava sonucu yargılandım ve bu yargılama sonucunda, kaba eleştiri para cezasına çevrildi, ayrıca da kişisel veriyi ele geçirme ve usulsüz yaymadan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verdiler. Pazartesi gidip ben cezamı yatmaya gideceğim" diyerek hapis cezasının onandığını belirtti.

"Katiller mi yargılanmalı yoksa bir baba mı?"

Vatan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Buradan soruyorum: Katillerin mi yargılanıp hapis yatması gerekiyordu, adalet mücadelesini veren Şaban Vatan mı? Kızı için mücadele eden Şaban Vatan mı? Bir baba mı? Ben bunu soruyorum tüm Türkiye'ye."

Şaban Vatan, Canikli'nin kendisine WhatsApp üzerinden "Alucra'daki 2 yaşındaki çocuk cinayeti durumu ile ilgili mahkeme kararını size gönderirim, yayınlarsınız inşallah" şeklinde bir mesaj gönderdiğini savunmasında belirtmesine rağmen cezanın verildiğini iddia etti.