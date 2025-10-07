Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıklamıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocabıyık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocabıyık, çarpıcı ifadelerde bulunmuştu

Kocabıyık, dün verdiği röportajda, AK Parti saflarında olduğu döneme ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Hüseyin Kocabıyık, "AK Parti herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmıştı. Bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Sistem bu. O nedenle susuyorlar" demişti.

Ne olmuştu?

Hüseyin Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün şu paylaşımı yapmıştı:

"Recep Tayyip Erdoğan... geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" Kocabıyık ayrıca Erdoğan'ın olası adaylığına dair ise “İmamoğlu dışarıya çıkmadan Erdoğan aday olamaz. Birbiriyle bağlantılı” ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımdan üç gün sonra yani 22 Mart'ta kesin ihraç talebiyle AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kocabıyık, 26 Mart tarihinde ise partisinden ihraç edilmişti.