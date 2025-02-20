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Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar’dan TÜSİAD tepkisi: Bir eleştiriyi bile yargı konusu yaparsanız kim konuşacak?

TÜSİAD yöneticileri hakkında soruşturma başlatılmasını eleştiren eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, "TÜSİAD’ın sicili bozuk olduğu için tepkiyle karşılanması normal. Her şeye rağmen TÜSİAD’a açılan soruşturma doğru değil. Bir eleştiriyi bile yargı konusu yaparsanız, o zaman kim konuşacak?" diye sordu.

Haber Merkezi
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Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar’dan TÜSİAD tepkisi: Bir eleştiriyi bile yargı konusu yaparsanız kim konuşacak?
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Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'a soruşturma açılması ve iki ismin polis eşliğinde ifadeye götürülmesine tepki gösterdi.

Tayyar, TGRT Haber’de ekrana gelen Medya Kritik programında TÜSİAD’a yönelik soruşturmayı eleştirdi. TÜSİAD’in bugünkü konumu ile 28 Şubat’taki konumunun aynı olmadığını savunan Şamil Tayyar, artık “Türkiye nereye gidiyor?” denilmeye başlandığını söyledi.

Şamil Tayyar, şunları söyledi:

"TÜSİAD’a açılan soruşturma doğru değil"

“Biz 22 yıl boyunca görmezden geldiğimiz TÜSİAD'ın son çıkışıyla birden 28 Şubat'ı hatırlar olduk. Konuşmanın içeriğine katılmıyorum. Kendi alanının dışına çıkmıştır. TÜSİAD’ın sicili bozuk olduğu için tepkiyle karşılanması normal. Her şeye rağmen TÜSİAD’a açılan soruşturma doğru değil. TÜSİAD’a soruşturma açılacaksa 28 Şubat için açılmalıydı. Bu açıklamalardan darbe çıkmaz. Gazetecilerle, siyasetçilerle, TÜSİAD'la ilgili şeylerde artık 'Türkiye nereye gidiyor?' denmeye başladı. Bir eleştiriyi bile yargı konusu yaparsanız, o zaman kim konuşacak?"

Turan ve Aras hakkında adli kontrol kararı

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dün savcıya ifade veren TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol kararı verilmişti.

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