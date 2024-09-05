Eski Ankara Büyükelçisi Ukrayna Dışişleri Bakanı oldu

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Sibiga'nın adının yer aldığı kararnameyi oylamadan kısa süre önce meclise sunmuştu. Böylece, 2016-2021 döneminde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Sibiga, istifası onanan Dmitro Kuleba'nın yerini aldı. Parlamentoda 258 vekilin desteğini alan 49 yaşındaki Sibiga Lehçe ve İngilizce biliyor.

Halef Bakan Kuleba işgalin başladığı Şubat 2022'den bugüne kadar Kiev'in Batı ile ilişkilerini yönetmişti. Kuleba'nın müzakere ettiği silah yardımları kapsamında Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları dahil gelişmiş sistemler gönderildi. Ancak Zelenskiy'e göre ülkenin "sonbahar öncesi tazelenmeye" ihtiyacı var. Ukrayna lideri kabine değişikliğini "Yeni bir enerjiye ihtiyaç var" sözleriyle açıklamıştı.

AFP'ye konuşan Kiev hükümetine yakın kaynaklar Kuleba'nın istifa etmek istemediğini, ancak buna zorlandığını anlattı. İddiaya göre Zelenskiy ve yakın çevresi Kuleba'nın dış gezilerde kişisel kariyerine "fazla" odaklandığını düşünüyor. Bir kaynak, "Röportajlar veriyor, güzel konuşuyor, ceketinde mendili... Kişisel reklamının peşindeydi" dedi.

Öte yandan Kuleba Batı başkentlerinde popüler bir isimdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken istifasının ardından Kuleba'nın dostluğuna minnettar olduğunu söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da "Çok az kişiyle Kuleba ile olduğu kadar yakın çalıştığını" ifade etti.

Zelenskiy bundan önce hükümet üyeleri arasında son büyük değişikliği Eylül 2023'te yapmış, ordunun karıştığı yolsuzluk iddialarının ardından Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'u görevden alarak yerine Kırım Tatar Türkü olan ve Türkçe bilen Rüstem Umerov'u atamıştı.