Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
FETÖ soruşturmaları kapsamında eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı.
FETÖ soruşturmaları kapsamında 10 yıldır gri kategoride aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Mart'ta Ankara’da yakalanan ve gözaltına alınan Sakınan’ın işlemleri tamamlandı.
Savcılık, mevcut delil durumu doğrultusunda Sakınan’ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.
Şüpheli Sakınan, bugün çıkarıldığı Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.