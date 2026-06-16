Eski Antalya Başsavcısı Yakup Ali Kahveci HSK kararıyla görevden uzaklaştırıldı

Eski Antalya Cumhuriyet Başsavcısı ve halen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Yakup Ali Kahveci hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan (HSK) yeni bir karar çıktı.

Ekran Haber’in haberine göre HSK İkinci Dairesi, Kahveci’nin 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Kararın, hakkında yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında hazırlanan müfettiş raporunun tamamlanmasının ardından alındığı belirtildi.

HSK, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkındaki “yolsuzluk” soruşturmasını yürüten dönemin Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Kahveci hakkında daha önce inceleme ve soruşturma başlatmıştı Müfettişlerin hazırladığı raporun HSK İkinci Dairesi'ne ulaşmasının ardından dosya kurul gündemine alındı ve geçici görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Antalya Başsavcılığı'na yeni isim atandı

Kahveci, 18 Mart 2026 tarihli HSK kararnamesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden alınarak Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne gönderilmişti.

Aynı kararnameyle Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Akif Katırcı'nın da görev yeri değiştirilmiş, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yakınlığıyla bilinen Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman atanmıştı.

Mehmet Akif Katırcı’nın görev yeri değişikliği tartışma yarattı

Söz konusu görev değişiklikleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardından dikkat çekmişti.

Görev yeri değiştirilen Başsavcıvekili Mehmet Akif Katırcı'nın Muhittin Böcek hakkındaki iddianameyi hazırlayan isim olduğu belirtilmişti. Katırcı'nın, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir iftar programında tutuklu bulunan Böcek'in özgürlüğüne kavuşması için yapılan duaya eşlik ettiği görüntüler de kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de aynı dönemde Muhittin Böcek dosyasına ilişkin açıklamalar yapması ve ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görev değişikliklerinin gelmesi dikkat çekmişti.

HSK'nın Yakup Ali Kahveci hakkında verdiği son görevden uzaklaştırma kararının gerekçesine ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.