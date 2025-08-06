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Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Tonguç hayatını kaybetti

CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Selahattin Tonguç, 28 Temmuz'da geçirdiği ameliyatın ardından tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Tonguç hayatını kaybetti
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Antalya’da 1973-1980 yılları arasında CHP'den belediye başkanlığı yapan Selahattin Tonguç hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tonguç, 28 Temmuz’da hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tonguç, 8 gün süren sürecin ardından dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tonguç’un cenazesinin bugün toprağa verileceği belirtildi.

CHP Antalya İl Başkanlığı, Tonguç'un ölümüne ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda şunlara yer verildi:

"Önceki dönem Antalya Belediye başkanlığımızı yapan, Selahattin Tonguç vefat etmiştir. 6 Agustos 2025 (bugün) 15:00'de eski Büyükşehir binası (Karaalioğlu parkı) önünde, 16:00'da İl başkanlığımızda yapılacak cenaze töreni ardından Muratpaşa Camiinde İkindi namazından sonra kılınacak cenaze namazı sonrası Andızlı Mezarlığında toprağa verilecektir. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemize başsağlığı diliyoruz."

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