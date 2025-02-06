Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame hazırlandı

Ataşehir Belediye Başkanlığı döneminde ruhsata aykırı olarak inşa edilen 7 yapının yıkım kararlarını uygulamadığı iddia edilen Battal İlgezdi hakkında, "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan rapora da yer verildi.

"Ruhsata uygun olmayan bazı projeler tespit edildi"

Söz konusu raporda, ilçede ruhsata uygun olmayan bazı projelerin tespit edildiği, bu yapılarla ilgili olarak İmar Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği, ancak belediye başkanı ve yetkililerin bu kararları uygulamadığı belirtildi.

Bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanlığı, görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle İlgezdi ve 8 kişi hakkında soruşturma izni verdi. İtiraz sürecinde Danıştay’a yapılan başvurunun reddedildiği aktarılan iddianamede, İlgezdi ve diğer şüphelilerin, 2020-2022 yılları arasında Belediye Encümeni tarafından alınan yıkım kararlarını uygulamadıkları ifade edildi.

İddianamede ayrıca, şüphelilerin imara aykırı yapıları ortadan kaldırmayarak kamunun zarara uğramasına neden oldukları belirtildi.

Battal İlgezdi ile birlikte Mahmut Murt, Mehmet Ali Düzova, Sinem Taş, Aysun Gökçen, Cenan Arslan, İlhami Yılmaz, Kalender Özdemir ve Mahmut Benli’nin, "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile yargılanmaları talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.