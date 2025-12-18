Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye 10 yıl 5 ay hapis cezası

“İhaleye fesat karıştırma” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlamalarıyla yargılanan eski Avcılar Belediye Başkanı Hanay Handan Toprak Benli ile birlikte toplam 24 sanık hakkında Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, sanıkların tamamı hakkında mahkûmiyet hükmü kurdu.

Mahkeme heyeti, 2015-2016 yıllarına ait ihaleleri mercek altına aldığı davada, dönemin belediye başkanı Handan Toprak Benli’nin eylemlerini sabit buldu. Benli; ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Özel belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca ‘Görevi kötüye kullanma’ suçundan verilen 2 yıllık hapis cezası için "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" (HAGB) kararı uygulandı.

3 yıl 4 ay hapis cezası

Davanın öne çıkan sanıklarından biri olan ve çok sayıda belediyeye danışmanlık yaptığı bilinen Erkan Karaarslan hakkında da ağır hapis cezaları verildi. Mahkeme, Karaarslan’ı ihaleye fesat karıştırma suçundan 5 yıl 6 ay, resmi belgede sahteciliğe azmettirme suçundan 5 yıl 6 ay ve malvarlığını yurt dışına çıkarma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bunlara ek olarak özel belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanmaya azmettirme suçlarından da hüküm kurulan Karaarslan, dosya kapsamındaki suçlar nedeniyle toplamda uzun süreli hapis cezalarına mahkûm edildi.

Bürokratlar da cezasız kalmadı

25 sanıklı davada sadece siyasi ve danışman figürler değil, ihale sürecinde imzası bulunan bürokratlar da cezasız kalmadı. İhale komisyon başkanı ve üyelerinden oluşan diğer sanıklar, süreçteki rollerine ve kusur oranlarına göre farklı hapis cezalarına çarptırıldı. Kararın ardından sanık avukatlarının dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Soruşturma, 2015 ve 2016 yıllarında Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelerin, belirli firmalara haksız menfaat sağlamak amacıyla kurgulandığı ve bu süreçte sahte belgeler düzenlendiği iddiasıyla başlatılmıştı. Müfettiş raporları ve bilirkişi incelemeleri, kamu zararına yol açan usulsüzlükleri tespit ederek yargılama sürecinin önünü açmıştı.