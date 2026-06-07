Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç'tan mutlak butlan yorumu: Keşke kapatılsaydı daha iyi olurdu

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını çok yanlış bulduğunu söyledi.

Demokrasi Platformu'nun düzenlediği konferansta İlke TV'ye konuşan Kılıç, mutlak butlan kararı için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şaşkınım bu konuda. Bir anayasal kurum olan Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi görevine sahip çıkamaması beni üzdü. Bu konu Anayasa'nın 79. maddesine göre; seçimlerin başlamasından bitimine kadar olan süre içinde olan bütün olayların çözüm yeri YSK'dır. YSK'nın kararlarına karşı hiçbir merciye başvurulamaz. Bunun sebebi kamu düzeninden olduğundan dolayı. Kamu düzenini o kadar etkiliyor ki YSK kararlarına karşı başka meciye başvurulamıyor. Ama bir Asliye Hukuk Hakimliğine yapılan müracat yapıldı. Bir parti; keşke kapatılsaydı daha iyi olurdu. Kapatılma kararından çok daha ağır bir kararla karşı karşıya kaldık. Tabii bu Türk demokrasisi adına çok üzücü bir gelişme. Bundan sonra hiçbir parti güven içinde faaliyetlerini sürdüremeyecek."

Yargıtay bunu onaylarsa çok daha ciddi sorunlar ve tartışmalar çıkacak

Yargıtay'ın kararı onama ihtimalini de yorumlayan Kılıç, "Bence esas turbun büyüğü daha geride. Eğer Yargıtay bunu onaylarsa çok daha ciddi sorunlar ve tartışmalar çıkacak. Tartışmaların önüne geçmek için bu YSK'ya verilmiş. Bu siyasi partiler kanunun 21. maddesinde de bu açık ifade ediliyor. Ama buna rağmen bir asliye hukuk hakimi bunu görev kabul ediyor ve İstinaf mahkemesi de böyle bir karar veriyor" dedi.

"Tüm partiler etkisiz hale getirilebilir"

Kararın demokrasiye olumsuz etkileri olduğunu kaydeden Kılıç, "Çok ciddi bir yara açtı Türk demokrasisi için. Bundan sonra tüm partiler bu yolla, bir asliye hukuk hakiminin kararıyla etkisiz hale getirilebilir. Kapatmaya gerek yok. Şu hale bakın. Çok yanlış buluyorum. YSK görevine sahip çıkmalıydı. YSK'nın yetkisi gasp edilmiştir" diye konuştu.