  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eski Bakan Agâh Oktay Güner hayatını kaybetti
Takip Et

Eski Bakan Agâh Oktay Güner hayatını kaybetti

Mesut Yılmaz döneminde Kültür Bakanlığı ve  Süleyman Demirel döneminde Ticaret Bakanlığı görevlerinde bulunan siyasetçi ve yazar Ağah Oktay Güner, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Güner için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eski Bakan Agâh Oktay Güner hayatını kaybetti
Takip Et

Kültür Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı görevlerinde bulunan siyasetçi ve yazar Ağah Oktay Güner, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Güner için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

41. Hükümet'te Ticaret Bakanlığı, 53. Hükümet'te Kültür Bakanlığı görevlerinde bulunan Ağah Oktay Güner, vefat etti. Güner için yarın saat 14.00'te TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

Agah Oktay Güner kimdir?

Güner, 16. Dönem Konya, 20. Dönem Ankara ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. 1977-78 yıllarında Süleyman Demirel’in başbakanlığındaki 41. Hükümet’te Ticaret Bakanı olarak görev alan Güner, 1996 yılında Mesut Yılmaz’ın başkanlığındaki 53. Hükümet’te ise Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlendi.

Gündem
İmamoğlu: CHP içi kavga yoktur, iktidarın kalkıştığı bir müdahale vardır
İmamoğlu: CHP içi kavga yoktur, iktidarın kalkıştığı bir müdahale vardır
Erdoğan: CHP'nin koltuk kavgasının ülkemize zarar vermesine 'eyvallah' demeyiz
Erdoğan: CHP'nin koltuk kavgasının ülkemize zarar vermesine 'eyvallah' demeyiz
Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan: Nükleer enerjiyi portföyümüze mutlaka dahil etmek gerekir
'Nükleer enerjiyi portföyümüze mutlaka dahil etmek gerekir'
Son dakika! Gürsel Tekin il binasından ayrıldı: Yarın yine geleceğim
Son dakika! Gürsel Tekin il binasından ayrıldı: Yarın yine geleceğim
Flaş iddia! CHP gerekirse her gün bina değiştirecek, Gürsel Tekin'e adres aratacak
Flaş iddia! CHP gerekirse her gün bina değiştirecek, Gürsel Tekin'e adres aratacak
Son dakika! Özgür Özel yarın yeni ofisine gidecek
Son dakika! Özgür Özel yarın yeni ofisine gidecek