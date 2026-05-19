Eski Bakan Baran Tuncer yaşamını yitirdi

Eski Gümrük ve Tekel Bakanı, akademisyen ve iktisatçı Prof. Dr. Baran Tuncer, 93 yaşında ABD’de hayatını kaybetti. Prof. Dr. Baran Tuncer, yaşamı boyunca ekonomi ve kamu yönetimi alanlarında önemli görevler üstlendi.

Baran Tuncer, Sadi Irmak Hükümeti döneminde Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yaptı. Tuncer, 1970’li yıllarda kurulan partiler üstü hükümette bakan olarak yer aldı.

1934 yılında Bayburt’ta doğan Tuncer, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Kansas Üniversitesi’nde yüksek lisans, California Üniversitesi’nde ise uzmanlık eğitimi aldı. Akademik kariyerinde Boğaziçi Üniversitesi’nin yanı sıra Yale ve Minnesota üniversitelerinde de dersler verdi. 1980 sonrası yaklaşık 15 yıl Dünya Bankası’nda görev yapan Tuncer, Doğu Afrika, Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Orta Asya gibi birçok bölgede baş ekonomist olarak çalıştı. Tuncer ayrıca İş Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği de yaptı. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nda başkanlık görevinde bulundu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol aldı.