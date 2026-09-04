Eski bakan Denizoğlu'nun şüpheli ölümü: Doktoru Nurettin Demirkol tutuklandı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da gerçekleşen ölümüne ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Doktorun ifadeleri soruşturmanın odağında

Soruşturma kapsamında "yalan tanıklık" suçundan gözaltına alınan Nurettin Demirkol, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Demirkol, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.

Savcılığın hakimliğe sunduğu sevk yazısında, Demirkol'un 26 Ağustos'ta yemin ettirilerek alınan tanık ifadesine ilişkin ayrıntılara yer verildi. Buna göre Demirkol, ihbarın saat kaçta ve kim tarafından yapıldığını bilmediğini, Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru olmadığını ve ölüm olayını şüpheli olarak değerlendirmediğini söyledi.

Ancak Beykoz Riva Polis Merkezi Amirliğinin 155 Acil Çağrı ihbarına ilişkin çözüm tutanağında farklı tespitlerin bulunduğu belirtildi. Söz konusu tutanağa göre ihbarı Demirkol'un yaptığı, ihbar sırasında kendisini ailenin hekimi olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Savcılığın sevk yazısında ayrıca dosya kapsamında elde edilen HTS raporları ile dinlenen diğer tanıkların ifadelerine de dikkat çekildi. Bu bilgi ve beyanların, olay yerinde bulunan kişiler ile üçüncü şahısların olay yerine geliş ve ayrılış saatleri bakımından Demirkol'un tanık sıfatıyla verdiği ifadelerle çeliştiği kaydedildi.

Çelişkili beyanlar tutuklama gerekçesi oldu

Şüpheli sıfatıyla yeniden ifadesine başvurulan Demirkol'un, kendisine tek tek yöneltilen çelişkilerle ilgili olarak "hatırlamadığını" söylediği ve soyut nitelikte beyanlarda bulunduğu belirtildi.

Savcılığın sevk yazısında, Demirkol'un üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu değerlendirildi. Yazıda ayrıca tutuklama nedenlerinin mevcut olduğu belirtilerek, şüphelinin "yalan tanıklık" suçundan tutuklanması talep edildi.

Sulh ceza hakimliği, savcılığın talebini değerlendirerek Nurettin Demirkol'un tutuklanmasına hükmetti.

Denizolgun'un mezarı yeniden açılmıştı

Soruşturmanın geçmişinde ise Denizolgun'un ölümünün yanı sıra yapılan otopsi işlemlerine ilişkin iddialar bulunuyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Eylül 2016'da hayatını kaybeden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu bildirilmişti.

Başsavcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında, Denizolgun'un gerçek ölüm sebebinin belirlenmesine yönelik yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığını açıklamıştı.

Bu karar doğrultusunda başsavcı vekili, cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri 19 Ağustos'ta Denizolgun'un mezarına gitmişti. Görevliler tarafından açılan mezardan Denizolgun'un cesedine ait parçalar alınarak incelenmek üzere nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Mezardan çıkarılan örnekler, inceleme ve işlemlerin tamamlanmasının ardından 20 Ağustos'ta yeniden kabre konulmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ise Denizolgun'un otopsisinde "şüpheli ölüm" tespit edildiği duyurulmuştu. Açıklamada, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu şüpheliler hakkında "adam öldürme" suçundan yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirilmişti.